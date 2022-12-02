Алтайские госдорожники бесплатно ремонтировали дороги бизнесмену

Рабочие государственного дорожного предприятия Алтайского края бесплатно строили объекты в Белокурихе и Смоленском районе для одного из местных предпринимателей. Замначальника госпредприятия предстал перед судом за это.

Бывший заместитель руководителя одного из государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства Алтайского края признан виновным во взяточничестве и мошенничестве.

Следователи СК СУ РФ по Алтайскому краю установили, что в 2017-2019 годах мужчина получил взятку в размере 307 тысяч рублей от одного из бизнесменов. Взамен сотрудники госпредприятия выполняли работы на объектах предпринимателя в городе Белокуриха и Смоленском районе без заключения договоров. Превышение должностными полномочиями повлекло ущерб ДСУ в размере 350 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину и оплатил штраф в 3,5 млн рублей. Теперь он лишен права занимать должности на госпредприятиях в течение 5 лет.

Напомним, что ранее суд постановил взыскать 1,2 млрд рублей с известного омского бизнесмена Станислава Мацеливича. Предприниматель, по версии следствия, организовал подпольную группировку банкиров, отмывал деньги и умудрился похитить деньги у собственных компаний.