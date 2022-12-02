Алтайские учёные создали систему распознавания сорняков с помощью нейросети

Учёные Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно с Yandex Cloud создали систему мониторинга, которая прогнозирует распространение растений-вредителей и, как следствие, потери урожая. Пока разработчики тестируют её лишь в своём регионе.

О разработке сообщили в пресс-службе Yandex Cloud. Как обратили внимание в компании, из-за распространения сорняков в России ежегодно теряется около 17% урожая зерна.

«С помощью новой системы фермеры смогут более точно прогнозировать распространение растений-вредителей каждого отдельного вида. Это позволит определять лучшие места и точную площадь для посевов, а также планировать методы сбора урожая и обработки почвы», — рассказали в Yandex Cloud.

Система выдаёт информацию о «вредителе» по нескольким параметрам: точки присутствия вида, климат, влажность и тип почвы, необходимые для его распространения. Для получения сведений необходимо ввести название растения на латинском языке и загрузить датасет — механизм хранения информации, предоставляющий быстрый доступ к большим объёмам данных. В результате обработки запроса нейросетями система выдаст графики и детальные карты с прогнозом.

«Сформированная тепловая карта позволяет оценить, на каких именно участках растение можно будет обнаружить в будущем», — уточнили в компании.

Сейчас разработка используется в экспериментальном режиме, она тестируется на видах растений, распространённых в алтайском регионе. В дальнейшем планируется не только расширить географию её применения, но и усовершенствовать ввод данных — чтобы информация выдавалась после загрузки фото растения, снятого на смартфон.

Предполагается, что система будет востребована как в агробиоиндустрии, так и в сферах здоровьесбережения и природоохранной деятельности.

Напомним, что ранее сибирские учёные заявляли о готовности принять участие в проекте по озеленению Монголии.