«Континент Сибирь» выбирает компанию года в сфере автобизнеса

Дмитрий Катаев
 
автосалон
Фото компании "Альбион Моторс"

Редакция «Континента Сибирь» продолжает подводить итоги 2022 года в различных сферах экономики и предлагает проголосовать за организацию, которая, на ваш взгляд, в наибольшей степени достойна звания «Компания года» в сфере автобизнеса.

Кто из участников авторынка Сибири, на ваш взгляд, в наибольшей степени достоин быть «Компанией года-2022»?

Результаты опроса

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