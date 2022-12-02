С омского идейного вдохновителя подпольных банкиров взыщут 1,2 млрд рублей

Алёна Золотова
 
С омского идейного вдохновителя подпольных банкиров взыщут 1,2 млрд рублей
Фото pexels.com

Суд Омска постановил взыскать 1,2 млрд рублей со Станислава Мацелевича, который являлся предполагаемым организатором группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег.  Заработок с этих операций составил более 200 млн рублей.

2 декабря суд Омска вынес решение о взыскании 1,2 млрд рублей компенсации с омского предпринимателя Станислава Мацеливича. Ранее бизнесмен обвинялся в обналичивании денег и хищении средств. 2 февраля 2022 года он вышел на свободу.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%. Банк имел два подразделения, в одном из которых проводили финансовые операции, а в другом занимались юридическим прикрытием.

Как рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова «Ъ-Сибирь», деятельность была тщательно законспирирована. Члены организации меняли такси по пути до работы, периодически переезжали из офиса в офис, скрывали местоположение. Клерк, чей телефон прослушивался, заказал доставку пиццы в офис. Тогда, осенью 2015 года, на указанный адрес приехали силовики. После обыска и изъятия техники была раскрыта схема работы. По словам Болдиной, идейным вдохновителем группировки был известный омский предприниматель Станислав Мацелевич. 

В ходе расследования уголовного дела установлено, что банкиры похитили 580 млн рублей у ООО «Банк «Сириус». В 2019 году дело передано в суд. Также группировка обвинялась в хищении более 585 млн рублей, принадлежавших ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).

В совокупности приговоров Мацелевичу было определено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы. 2 февраля 2022 года он вышел на свободу.

При этом Мацелевич рассказал в интервью «Коммерческим вестям», что обналичивание денег было маленькой частью бизнеса, который, по заверению предпринимателя, был легальным.

«Да, занимался. И я этого [обналичивания] не стыжусь. Только кристально честный человек может годами заниматься обналичиванием и никого не кинуть», — подчеркнул бизнесмен. 

Позже КБ «Центрально-Европейский банк» подал иск к бизнесмену Станиславу Мацелевичу о взыскании 1,2 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного во время незаконного получения кредитов. Судопроизводство прекращено в связи с истечением срока давности, однако за банком осталась возможность взыскать ущерб.

«Я был фактическим владельцем Единого строительного банка и Центрально-европейского банка, собственный капитал которых в сумме составлял более 2 млрд», — заявил Мацелевич в марте 2022 года в вышеупомянутом интервью. Там же он сказал, что «Стинко» была его любимым детищем.

2 декабря 2022 года суд Омска вынес решение в рамках этого дела.

«По настоящему делу банк просил взыскать с ответчика сумму в размере свыше 1,2 млрд рублей и в целях возмещения причиненного имущественного ущерба обратить взыскание на арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела имущество», — говорится в релизе суда.

Банк просил взыскать арестованное имущество бизнесмена, но в этой части судом отказано. 

Напомним, что ранее суд Новосибирска арестовал гендиректора строительной фирмы ООО «Интерком» за обман дольщиков.

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