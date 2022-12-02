С омского идейного вдохновителя подпольных банкиров взыщут 1,2 млрд рублей

Суд Омска постановил взыскать 1,2 млрд рублей со Станислава Мацелевича, который являлся предполагаемым организатором группы, занимающейся незаконным обналичиванием денег. Заработок с этих операций составил более 200 млн рублей.



2 декабря суд Омска вынес решение о взыскании 1,2 млрд рублей компенсации с омского предпринимателя Станислава Мацеливича. Ранее бизнесмен обвинялся в обналичивании денег и хищении средств. 2 февраля 2022 года он вышел на свободу.

По версии следствия, подпольный банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5%. Банк имел два подразделения, в одном из которых проводили финансовые операции, а в другом занимались юридическим прикрытием.

Как рассказала старший помощник руководителя управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова «Ъ-Сибирь», деятельность была тщательно законспирирована. Члены организации меняли такси по пути до работы, периодически переезжали из офиса в офис, скрывали местоположение. Клерк, чей телефон прослушивался, заказал доставку пиццы в офис. Тогда, осенью 2015 года, на указанный адрес приехали силовики. После обыска и изъятия техники была раскрыта схема работы. По словам Болдиной, идейным вдохновителем группировки был известный омский предприниматель Станислав Мацелевич.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что банкиры похитили 580 млн рублей у ООО «Банк «Сириус». В 2019 году дело передано в суд. Также группировка обвинялась в хищении более 585 млн рублей, принадлежавших ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).

В совокупности приговоров Мацелевичу было определено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы. 2 февраля 2022 года он вышел на свободу.

При этом Мацелевич рассказал в интервью «Коммерческим вестям», что обналичивание денег было маленькой частью бизнеса, который, по заверению предпринимателя, был легальным.

«Да, занимался. И я этого [обналичивания] не стыжусь. Только кристально честный человек может годами заниматься обналичиванием и никого не кинуть», — подчеркнул бизнесмен.

Позже КБ «Центрально-Европейский банк» подал иск к бизнесмену Станиславу Мацелевичу о взыскании 1,2 млрд руб. в качестве компенсации ущерба, причиненного во время незаконного получения кредитов. Судопроизводство прекращено в связи с истечением срока давности, однако за банком осталась возможность взыскать ущерб.

«Я был фактическим владельцем Единого строительного банка и Центрально-европейского банка, собственный капитал которых в сумме составлял более 2 млрд», — заявил Мацелевич в марте 2022 года в вышеупомянутом интервью. Там же он сказал, что «Стинко» была его любимым детищем.

2 декабря 2022 года суд Омска вынес решение в рамках этого дела.

«По настоящему делу банк просил взыскать с ответчика сумму в размере свыше 1,2 млрд рублей и в целях возмещения причиненного имущественного ущерба обратить взыскание на арестованное в ходе предварительного расследования уголовного дела имущество», — говорится в релизе суда.

Банк просил взыскать арестованное имущество бизнесмена, но в этой части судом отказано.

Напомним, что ранее суд Новосибирска арестовал гендиректора строительной фирмы ООО «Интерком» за обман дольщиков.