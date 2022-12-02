Крупнейшая обогатительная фабрика Кузбасса отметила своё двадцатилетие

Обогатительная фабрика «Бачатская-Энергетическая» Бачатского угольного разреза АО «УК «Кузбассразрезуголь» отметила двадцатилетние с момента завершения своего строительства.

Как подчеркнули в АО «УК «Кузбассразрезуголь», «Бачатская-Энергетическая» стала первой обогатительной фабрикой в угольной компании, запущенной в эксплуатацию в XXI веке, и одной из самых крупных в Кузбассе.

«Для компании строительство обогатительной фабрики «Бачатская-Энергетическая» стало точкой перехода в стратегии от количества к качеству, началом нового исторического периода», –отметил заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по переработке и обогащению угля Сергей Соломенников.

ОФ «Бачатская-Энергетическая» была построена в рекордно короткий срок – за 11 месяцев вместо нормативных 25. На проектную мощность – 2,5 млн тонн угля в год – предприятие вышло через полтора месяца после сдачи в эксплуатацию. Спустя пять месяцев работы коллектив «Бачатской-Энергетической» уже переработал первый миллион тонн топлива.

В 2009 году в результате технического перевооружения проектная мощность фабрики была увеличена до 3,5 млн тонн угля в год.

Стабильность выполнения производственного плана фабрики обеспечивает постоянная модернизация оборудования и технологических процессов, а также высокий профессионализм коллектива. На предприятии трудятся более 100 человек, из них треть работает с момента запуска предприятия.

«Профессиональная и дружная команда – секрет успешной работы и развития фабрики, – подчеркнул начальник Бачатского обогатительного комплекса Игорь Душкин. – Работников с большим опытом и молодых специалистов объединяет стремление ставить перед собой новые амбициозные цели и добиваться их выполнения».