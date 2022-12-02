Для горожан и бизнеса: форум «Новая экономика Сибири» пройдет в Новосибирске

Алёна Золотова
 
Для горожан и бизнеса: форум «Новая экономика Сибири» пройдет в Новосибирске
Фото НГУЭУ

Что ожидает экономику России и Сибири в ближайшей перспективе? Как адаптироваться к новой реальности бизнесу и обычному человеку? Эти и другие вопросы обсудят эксперты форума «Новая экономика Сибири» 9 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ). 

«Мы приглашаем ведущих представителей и экспертов государственного сектора, бизнеса и науки обсудить текущие события и вызовы, которые перед каждым из нас ставит новая экономическая реальность. Участие в форуме позволит спрогнозировать меняющиеся тенденции и определить дальнейшие финансово-экономические стратегии участников рынка», – отмечает ректор НГУЭУ Павел Новгородов.  

Программа форума выстроена таким образом, чтобы помочь разобраться в текущей экономической ситуации как частным лицам – каковы современные риски финансовых вложений, как сформировать резервы сегодня, чтобы жизненная ситуация не застала врасплох; так и бизнес-сообществу – новые формы поддержки, будущее валютного рынка для отечественного производителя, разворот на Восток как тренд сегодняшнего дня. 

В программе форума – бизнес-конференция «Экономика сегодня» и международная научная конференция, работа тематических площадок, пленарное заседание с экспертными итогами. 

В числе экспертов форума – Алексей Ведев (доктор экономических наук, заведующий Лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара; заведующий Лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС; заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ РАНХиГС), Веселин Благоев (проректор Варненского университета менеджмента, директор программы MBA Университета Кардиффа), Владимир Баликоев (доктор экономических наук, профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ). 

Мероприятия форума пройдут на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления 9 декабря с 10.00 до 16.00.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

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