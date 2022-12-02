Мэрия Новосибирска продаёт долю в старом здании автовокзала

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о продаже доли муниципалитета в бывшем здании городского автовокзала на Красном проспекте. Она достанется другим собственникам помещений либо уйдёт с аукциона.

По данным мэрии Новосибирска, доля муниципалитета в недостроенном здании, где раньше располагался новосибирский автовокзал, составляет 26,7% (площадь помещений — 2 099,4 кв. м). Начальная цена, по которой её планируется реализовать, — 34,82 млн руб. с учётом НДС, готовится в документе от 29 ноября.

Предполагается, что помещения достанутся кому-то из собственников здания. В случае, если они откажутся от приобретения доли, имущество будет выставлено на торги. Отметим, что, как отмечал руководитель департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский на заседании комитета по строительству, ЖКХ и тарифам областного Заксобрания в мае, желающие приобрести ещё одну часть здания среди его дольщиков имеются.

Напомним, что о планах продать долю в бывшем здании автовокзала мэрия заявляла ещё в ноябре прошлого года. Помещения вошли в прогнозный план приватизации на 2022 год.

Здание на Красном проспекте, 4 новосибирский автовокзал перестал эксплуатировать в апреле 2020 года в связи с переносом станции на Гусинобродское шоссе. В апреле 2021 года появилась информация о том, что в нём может быть создана «креативная площадка» в рамках проекта федерального Агентства стратегических инициатив. При этом подразумевается, что основные затраты будут возложены на привлечённого инвестора.

Как сообщал мэр Анатолий Локоть в эфире радио «Городская волна» на днях, инвестор, изъявивший желание завершить строительство здания, на примете у муниципалитета уже есть, обновлённые помещения он планирует приспособить под административные нужды.