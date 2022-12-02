В СГК сообщили об устранении аварии на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске

Утром 2 декабря специалисты заменили повреждённый участок трубы на теплосети по улице Ключ-Камышенское плато в Новосибирске. В результате аварии, произошедшей накануне вечером, без тепла остались почти 50 домов.

Авария на трубопроводе диаметром 500 мм на Ключ-Камышенском плато произошла 1 декабря в районе 18 часов. Без отопления остались 45 жилых домов и три детских сада.

В Сибирской генерирующей компании пообещали устранить дефект к 8 утра следующего дня.

«К восьми часам утра заменили четыре метра повреждённой трубы на теплосети по Ключ-Камышенскому плато. Начинаем заполнение трубопровода теплоносителем. В ближайшие часы вода поступит в дома, батареи прогреются», — отчиталась СГК в своём Telegram утром 2 декабря.

Повреждённый участок трубы демонтировали ночью. Как отметили в СГК, трубопровод был проложен ещё 1988 году.

Как сообщил в соцсетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть, к 5 часам утра пятницы также была устранена коммунальная авария в Дзержинском районе города, где под отключение тепла попало 22 многоквартирных дома.

Напомним, что по факту коммунальной аварии, произошедшей на этой неделе в Дзержинском районе Новосибирска, проводится доследственная проверка. О её промежуточных результатах уже попросил отчитаться глава СКР Александр Бастрыкин.