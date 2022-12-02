По данным источников «Континента Сибирь», на территории завода АО «СКБ Сиблектротерм» работает следственная группа ГУ МВД по Новосибирской области. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц АО «СКБ Сибэлектротерм». Правоохранительные органы выявляют степень виновности руководства предприятия.

Как стало известно «Континенту Сибирь», накануне в помещениях АО «СКБ Сибэлектротерм» и ООО «Новосибирский завод электротермического оборудования» («НЗЭТО») прошли следственные мероприятия. Они проведены в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, организованное группой либо в особо крупном размере, а также п. «б» ч. 4 ст. 174.1 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества в особо крупном размере.

Председателем совета директоров АО «СКБ Сибэлектротерм» является Михаил Кузьмин, генеральным директором завода – Александр Речкалов. Напомним, что Михаил Кузьмин 15 лет являлся генеральным директором ОАО «Сибэлектротерм», а с 2012 по 2014 год президентом ОАО «Сибэлектротерм». Михаил Кузьмин – заслуженный машиностроитель РФ, заслуженный работник промышленности Новосибирской области, председатель Совета директоров предприятий Кировского района. Действующий генеральный директор компании — Александр Речкалов, который, по данным Rusprofile, возглавляет «СКБ Сибэлетротерм» с 2010 года.

Как сообщили источники «Континента Сибирь», поводом для возбуждения дела явились следующие обстоятельства. Неустановленные лица, действующие от имени АО «СКБ Сибэлектротерм», которое выступает субподрядчиком компании, финансируемой по федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 гг.», путем обмана могли завысить стоимость комплектующих для производства продукции. По словам источника «Континента Сибирь», речь идет о приобретении комплектующих через юрлицо ООО «НЗЭТО» (по данным Rusprofile, учредителем является Зоя Казак, директором – Егор Синкин).

Таким образом, заключая сделки без экономического обоснования со счета АО «СКБ Сибэлектротерм» в пользу ООО «НЗЭТО» могло быть перечислено 10,3 млн рублей.

Эксперты, знакомые с ситуацией, трактуют ситуацию как умышленно организованное увеличение себестоимости, соответственно, конечной цены изделий, что привело к удорожанию госконтракта по техперевооружению и реконструкции предприятия, стратегически значимого для обеспечения безопасности страны.

Кроме того, по информации источников «Континента Сибирь», существует подозрение, что неустановленные лица, действующие от имени АО «СКБ Сибэлектротерм», могли осуществлять финансовые операции с приобретенными в результате совершения преступления средствами, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ими – перечислили 6,3 млн рублей со счета ООО «НЗЭТО» единственному учредителю этой компании в качестве дивидендов за 2018 и 2019 гг.

Все эти обстоятельства легли в основу уголовных дел и в настоящее время проверяются правоохранительными органами. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ – лишение свободы сроком до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей или трехлетнего дохода осужденного лица. Санкции по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 предусматривают лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей

Напомним, что в настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ОАО «Сибэлектротерм» Михаила Кузьмина в рамках дела о банкротстве предприятия.