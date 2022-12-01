Суд в Новосибирске подтвердил законность ареста главы МУП «Метро МиР»

Юлия Моисеева
 
новосибирский областной суд
Фото Михаила Перикова

Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Дзержинского районного суда об аресте главы муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика, подозреваемого в превышении полномочий при строительстве дорог к новому ЛДС.

Арест чиновника пыталась обжаловать защита, однако суд не удовлетворил соответствующее заявление, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области 1 декабря.

Глава новосибирского МУП «Метро МиР» Александр Мысик был задержан 16 ноября, ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий». 18 ноября Дзержинский районный суд отправил Мысика в СИЗО до 15 января 2023 года.

По данным правоохранительных органов, поводом для уголовного дела стали нарушения при строительстве дорожной инфраструктуры нового ЛДС в Новосибирске — при выполнении работ были использованы материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Кроме того, при возведении автодорожной призмы были недостаточно уплотнены грунты, в результате чего появилась необходимость заново рассчитывать устойчивость откосов насыпей и несущих способностей подпорных стен.

Как установили эксперты, из-за этих нарушений вводить объекты в эксплуатацию нельзя, так как они не обеспечат качества и безопасности дорожного движения. Ущерб от преступления оценен в 350 млн руб.

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