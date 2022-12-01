Суд в Новосибирске подтвердил законность ареста главы МУП «Метро МиР»

Новосибирский областной суд оставил без изменения постановление Дзержинского районного суда об аресте главы муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика, подозреваемого в превышении полномочий при строительстве дорог к новому ЛДС.

Арест чиновника пыталась обжаловать защита, однако суд не удовлетворил соответствующее заявление, сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области 1 декабря.

Глава новосибирского МУП «Метро МиР» Александр Мысик был задержан 16 ноября, ему предъявили обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ – «превышение должностных полномочий». 18 ноября Дзержинский районный суд отправил Мысика в СИЗО до 15 января 2023 года.

По данным правоохранительных органов, поводом для уголовного дела стали нарушения при строительстве дорожной инфраструктуры нового ЛДС в Новосибирске — при выполнении работ были использованы материалы, не соответствующие проектно-сметной документации. Кроме того, при возведении автодорожной призмы были недостаточно уплотнены грунты, в результате чего появилась необходимость заново рассчитывать устойчивость откосов насыпей и несущих способностей подпорных стен.

Как установили эксперты, из-за этих нарушений вводить объекты в эксплуатацию нельзя, так как они не обеспечат качества и безопасности дорожного движения. Ущерб от преступления оценен в 350 млн руб.