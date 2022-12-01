Мурал с кардиологом стал поводом для очередного общественного обсуждения в Новосибирске

Мэрия Новосибирска объявила об общественном обсуждении, в рамках которого предлагается проголосовать за судьбу двадцатипятиметрового мурала на фасаде дома по улице Фрунзе. Изображение врача с сердцем в руках, по мнению властей, не соответствует требованиям благоустройства, однако по воле горожан его могут оставить.

Мурал 25 на 12 метров, посвящённый тяжёлой работе врачей, появился на фасаде дома по адресу Фрунзе, 4.

Как сообщили в мэрии Новосибирска 1 декабря, панно ожидает демонтаж по предписанию администрации Центрального округа. В соответствующем акте говорится, что размещение мурала не отвечает требованиям муниципального положения «о размещении элементов монументально-декоративного оформления».

Перед тем, как принять решение о судьбе изображения, власти поинтересовались мнением горожан – объявлено общественное обсуждение.

«Предложения, рекомендации и замечания принимаются по электронному адресу [email protected] в виде прикрепленного файла по 12 декабря. Информация о результатах проведения общественного обсуждения будет размещена на официальном сайте Новосибирска не позднее 20 декабря», — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Панно создал мексиканский художник Трепо Паркер, уже украшавший центр Новосибирска своим граффити. В августе этого года он расписал стену на пересечении Красного проспекта и улицы Горького по просьбе новосибирского ресторатора Даниила Прицкау. По данным мэрии города, тогда же анонсировавшей выставку художника в Новосибирске, Паркер более 20 лет занимается уличной живописью и сотрудничал с такими известными брендами, как BMW и Dolce&Gabbana.

Напомним, что весной на фасаде дома в центре Новосибирска также появилось изображение украинской пенсионерки со знаменем Победы.