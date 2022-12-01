Новосибирский Предпринимательский Форум (НПФ) пройдёт в отеле Domina Hotel Novosibirsk 15 декабря. На общих площадках встретятся представители бизнес-сообщества, власти и общественных организаций.

На форуме, организованном департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, ждут собственников бизнеса, руководителей, резидентов бизнес-инкубаторов и представителей образовательных организаций.

Всего на мероприятии ожидается около тысячи участников. В их числе – эксперты регионального и федерального уровней.

«Основные цель форума — создание коммуникационной площадки, где предпринимательское сообщество в диалоге с властными структурами и общественными организациями обозначают повестку развития бизнеса», — заявляется на официальном сайте форума.

Мероприятие начнётся в 10.00 с пленарного заседания «Ставка на бизнес. Как интегрироваться в новые экономические реалии». После этого на форуме будут работать восемь площадок. На четырёх из них дискуссии пройдут с 12.00 до 13.30, на ещё четырёх – с 14.00 до 15.30.

С 12.00 до 13.30 на площадках №1, №2, №3 и №4 обсудят следующие темы: «Поддержка промышленного производства в условиях ограничительных и запретительных мер», «Включение малого и среднего бизнеса в производственные цепочки в сфере строительства», «Маркетинг» и «Наука бизнесу».

После кофе-брейка, который будет организован с 13.30 до 14.00, на площадках №5, №6, №7 и №8 с 14.00 до 15.30 пройдут обсуждения по темам: «Организация бизнес — процессов на производственных предприятиях Сибири в новых условиях. Проблемы и перспективы», «Точки роста производственных предприятий-субъектов МСП. Сокращение дефицита кадров», «Лучшие практики поддержки МСП: территориальный аспект» и «Перспективы развития креативного кластера».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке до 14 декабря. Количество мест ограничено.

Подробную информацию об участии в мероприятии можно получить по телефонам: 227-55-65, 227-55-74, а также по электронной почте: [email protected].