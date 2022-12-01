Полк с комплексами ПВО для защиты всей страны появился в регионе Сибири

Восьмидесятый зенитный ракетный полк, вооружённый ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», сформирован в Хакасии. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Сообщение о появлении нового формирования глава Хакасии опубликовал в своём ТГ-канале 1 декабря.

«Полк будет обеспечивать противовоздушную оборону не только Сибири, но и всей нашей страны», — рассказал Валентин Коновалов.

Глава региона отметил, что вопрос о создании полка рассматривался в течение нескольких лет. Сейчас, по словам Валентина Коновалова, есть все условия для повышения уровня подготовки и боевых навыков военнослужащих, входящих в состав формирования.

По данным агентства «Интерфакс», о планах по созданию в Хакасии полка, вооружённого комплексами «Панцирь-С», в Центральном военном округе сообщали ещё в 2021 году.

«Панцирь-С» — комплекс противоракетной обороны ближнего действия, предназначен для защиты малоразмерных объектов и районов от средств воздушного нападения. Комплекс также может использоваться для усиления группировок ПВО при отражении массированных ударов с воздуха.

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