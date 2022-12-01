Банки сокращают время принятия решений по ипотеке

Обновление ИТ-инфраструктуры российских банков позволит заемщикам быстрее и удобнее получать кредиты, в том числе ипотечные. Так, ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Существенно сократить время на принятие решения по ипотеке стало возможным благодаря обновлению ИТ-систем банка. Теперь не требуется заполнять большинство полей анкеты вручную – данные автоматически подгружаются с портала «Госуслуги». Кроме того, все ипотечные заемщики могут оформить заявку только по паспорту: их доход и занятость банк проверит самостоятельно.

В банке констатируют, что уже сегодня большинство заемщиков уже могут решить значительную часть финансовых вопросов дистанционно: подать заявку на кредит, оформить выписки и справки и даже провести сделку. Новый процесс подачи заявки на сайте – еще один шаг к упрощению ипотеки. «Теперь, чтобы заполнить анкету и получить финальное решение по кредиту, будущим заемщикам потребуется в разы меньше времени – буквально несколько минут. Нововведение особенно актуально сейчас, когда многие клиенты стремятся закрыть сделки до конца года», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

На текущем этапе новый функционал доступен при приобретении недвижимости по стандартным ипотечным продуктам банка, а также в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «семейной ипотеки». Чтобы им воспользоваться, достаточно выбрать на сайте банка подходящую программу и параметры кредита. После авторизации через портал «Госуслуги» заемщик получит предварительное решение и далее может заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить кредит в любом удобном формате – в офисе банка или полностью дистанционно.

Таким образом, благодаря совершенствованию ИТ-инфраструктуры банки смогут и дальше продолжить курс на увеличение скорости и улучшение качества предоставления финансовых сервисов.