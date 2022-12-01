Школы Новосибирской области вошли в зимний период в штатном режиме

Алёна Золотова
 
Школы Новосибирской области вошли в зимний период в штатном режиме
Фото Андрея Баулина

Правительство Новосибирской области взяло под особый контроль соблюдение температурного режима в школах, вакцинацию и организацию школьного питания. Продолжается прием заявок на льготное питание детей мобилизованных.

1 декабря состоялся оперштаб по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2022-2023 учебном году. Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов рассказал, что все муниципальные образовательные организации региона работают в штатном режиме. 

На особом контроле у правительства поддержание нормальной температуры в школах, сезонная вакцинация учеников и сотрудников системы образования и школьное питание детей мобилизованных. 

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов отметил, что ведется работа по приему заявлений о предоставлении льготного питания детей мобилизованных, обучающихся в 5-11 классах. Продолжается работа межведомственного центра по оказанию помощи членам семей мобилизованных граждан. Центр оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь людям. 

По данным замминистра образования, в этом году Новосибирская область получила 55 школьных автобуса. Ежедневно на автобусах перевозят 15 тысяч школьников. 

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