Минэкономразвития России приняло инвестстандарт для Новосибирской области

В Новосибирской области завершилась процедура внедрения регионального инвестиционного стандарта, облегчающего частное финансирование бизнес-проектов и позволяющего предпринимателям получить дополнительный вычет по налогу на прибыль. Разработку одобрило Министерство экономического развития России.

На заключительном этапе принятия стандарта разработку оценивали региональные экспертные группы, в которые вошли инвесторы и представители деловых объединений, сообщили в минпромторге Новосибирской области 1 декабря.

Региональный инвестиционный стандарт представляет собой систему поддержки новых инвестпроектов. В неё входят инвестиционная декларация региона, агентство развития, инвестиционные комитеты, инвестиционная карта субъекта и свод инвестиционных правил.

«Внедрение инвестстандарта позволит региону стандартизировать процедуры подачи документов и снизить избыточные требования к инвестору, а также предоставлять бизнесу возможность получить инвестиционный вычет по налогу на прибыль, что является важной мерой поддержки бизнеса и экономики», — цитируют в минпромторге Новосибирской области министра экономического развития региона Льва Решетникова.

Утверждённый инвестсандарт уже действует в 12 регионах России. Новосибирская область стала одним из 31 субъекта РФ, внедрявших документ в течение 2022 года и получивших положительную оценку экспертов по итогам этой работы.

Механизм внедрения регионального инвестиционного стандарта разработало Минэкономразвития России с учётом накопленного инвестиционного опыта регионов. Как пояснили в региональном минпромторге, цель стандарта состоит в том, чтобы поднять все субъекты РФ до одинаково высокого уровня взаимодействия с инвесторами.

В министерстве подчеркнули, что оценка деловых объединений, которую проходит инвестстандарт на завершающем этапе, влияет на положение региона в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности некоммерческой правительственной организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). Кроме того, регион, внедривший инвестиционный стандарт, может претендовать на дотацию по инвестиционному налоговому вычету.

Напомним, что бизнес-объединения приступили к оценке регионального инвестиционного стандарта Новосибирской области в октябре.