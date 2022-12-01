«Городами управляли купцы»: в Новосибирской области открылась онлайн-выставка о первых предпринимателях региона

В Новосибирской области заработала онлайн-выставка, посвящённая наследию выдающихся предпринимателей региона. Проект реализует региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» совместно с Музеем Новосибирска при поддержке областного министерства региональной политики.

Выставка «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области» проходит на сайте проекта.

Онлайн-экспозиция рассказывает о деятельности выдающихся меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска.

«В Сибири дворян было мало, и именно купцы фактически занимались управлением городов, вкладывались в развитие народного образования и во многом определяли хозяйственную, культурную жизнь города. Сейчас они называются предпринимателями. Мы хотели этой выставкой напомнить молодому поколению, что важно думать не только о развитии собственного бизнеса, но и об окружающем мире, социально-экономическом развитии территории в целом. Ну и, конечно, хотели обратить внимание на то, что традиции меценатства, благотворительности, которые были сильны при развитии нашего города, региона, остаются и сейчас в современных предпринимателях», — рассказала «Континенту Сибирь» исполнительный директор новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Кошелева.

Владимир Жернаков, под руководством которого Новониколаевск восстанавливали после крупного пожара 1909 года, Владимир Горохов, создавший, по сути, «курортную» репутацию Бердска, благотворители Маштаковы и Ерофеевы – в онлайн-экспозиции собрано более десятка не известных широко биографий.

В планах организаторов – ознакомить новосибирцев с другими, пока что не вошедшими в выставку, представителями купеческого сословия. О многих из них рассказали студенты и старшеклассники – участники конкурса эссе, который прошёл в рамках проекта осенью и завершится награждением на днях. Творческое состязание собрало более 60 работ.

«Лучшие эссе хотелось бы популяризировать и разместить. Очень много интересных работ, например, одна из них посвящена женщине-провизору из Болотного. Представьте, что нужно было, чтобы открыть аптеку сто лет назад? А перед войной ещё и дорожали лекарства. Многое актуально и сегодня, особенно в преломлении через молодой ум», — отметила Наталья Кошелева.

Виртуальная экспозиция будет работать на постоянной основе.

Напомним, что в новосибирском историческом парке «Россия – моя история» в ноябре открылась выставка, посвящённая истории взаимоотношений России и Украины.