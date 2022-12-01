«Весна священная» Игоря Стравинского, вылившаяся 110 лет назад в театральный скандал в Париже, закончившийся массовыми беспорядками, внезапно взбудоражила преддекабрьский Новосибирск.

За какие-то 4 дня (18-21 ноября) музыка балета прозвучала трижды в главном концертном зале города (ГКЗ им. А. М. Каца) и Доме Ученых Академгородка. Дважды в концертах Новосибирского симфонического оркестра под управлением дирижера из Санкт-Петербурга Михаила Леонтьева. И в заключение – на премьерной концертно-танцевальной программе 21 ноября в поддержку российской армии, вызвавшей много ожиданий и разговоров в культурной среде Новосибирска.

Милитари-программа объединила музыку, танец, поэзию, видео-контент и, соответственно, персоны, которые мыслились асами в своем деле. Персона №1 – знаменитый танцовщик Сергей Полунин. Далее – известный актер Игорь Петренко, ведущий стихотворную часть проекта. Скрипач Михаил Симонян, в последние год-полтора активно осваивающий дирижерскую работу, выступает как руководитель и дирижер фестивального оркестра, в основе которого – новосибирский коллектив, дополненный и усиленный музыкантами из ведущих оркестров Москвы и Санкт-Петербурга, место первой скрипки, к примеру, занял концертмейстер Госоркестра России им. Светланова. Добавились фаготисты, альтист и другие исполнители. Световой дизайн осуществил Давид Мисакян, работавший раньше с группой Би-2. Кто бы мог подумать, что еще три недели назад они даже не были знакомы…

Кто-то назвал происходившее в зале им. Каца балетом-соло. Но это значило не заметить едва ли не сотню артистов на сцене (хоровая капелла филармонии, солисты и вокальная группа Ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии РФ), в том числе и совсем юных (детский хор Марины Рудаковой), исполнивших песни на злобу дня, обеспечивших мощный финальный аккорд всего действа с завершающим гимном РФ. Это значило не услышать поэзии стиха, представленной Игорем Петренко: «Мы пробуем вместе со зрителями одномоментно здесь сейчас прожить не просто стихи, танец, а это синтез, такой чудесный сплав, что мне, например, не доводилось переживать никогда. У нас три внимания: поэзия, танец и оркестр из ста человек, которым нужно управлять, и всем друг на друга еще нужно смотреть, потому что у нас не было большого количества репетиций, все из разных мест, все достаточно занятые. Между нами идет колоссальное напряжение и контакт, чтобы это было единое целое. Волнующе, ответственно и торжественно для нас», – признался он журналистам. И добавил: «Просто удивительно все сложилось. Неделю назад у Михаила родился сын, вчера отметил день рождения Сергей, сегодня день рождения у моего сына».

Да, похоже, они не могли не встретиться, а теперь, по словам Михаила Симоняна, еще долго не расстанутся. «Это первый пробный вариант, – комментирует скрипач и дирижер, – именно здесь в Новосибирске эта акция стартовала, в сердце нашей страны, но мы хотим расширить эту историю, уйти может быть даже в стадионный масштаб, потому что видим, насколько такие хедлайнеры, такие артисты могут собрать общество вместе. Но также участие столичных музыкантов – а это первые голоса ведущих оркестров, Российского национального, Госоркестра, оркестра Мариинского театра, действительно, показывает ту гражданскую позицию, которая есть у артистов».

В отличие от Игоря Петренко Сергей Полунин артист для Новосибирска не новый. В течение пяти лет (2012-2016) выходил на сцену Новосибирского театра оперы и балета, именно здесь, кстати, исполнилась его мечта – станцевать Спартака в культовом балете Хачатуряна-Григоровича. А в 2019 г. он привез сюда балет «SACRE», познакомил своих поклонников со спектаклем, специально поставленным для него японской танцовщицей и хореографом Юко Оиши. В основе балета, как не трудно догадаться, – эта самая музыка Игоря Стравинского, «Весна священная», которая задавала тон всему представлению 21 ноября, являясь той планкой, до которой надлежало дотянуться всем остальным видам искусства, задействованным в программе.

Функцию пролога взяла на себя музыка из симфонии Рыбникова, Токката, на фоне которой мелькали документальные кадры видеохроники. «Все начинается с любви» – эти строки Роберта Рождественского отметили начало основного раздела композиции, где вступил в свои права синтез видимого и слышимого. На некой круглой (гладиаторской) арене сцены танцевал свое понимание сегодняшнего дня, того, «что происходит с Россией, с Украиной» родившийся в Херсоне и начинавший учебу в Киеве Сергей Полунин, добившийся мирового признания. Фестивальный оркестр, словно оркестр театральный, расположился внизу, в зрительном зале, на месте первых четырех убраных рядов, так что публика смогла во всех деталях разглядеть музыкантов и их инструменты, но, к слову, не потерял, а возможно, и выиграл в звучании. В боковой ложе, где располагается световое оборудование, читал высокие строфы, а порой и выкрикивал страшные, больно бьющие тексты сегодняшних дней Игорь Петренко, в согласии или противоречии, контрапункте к музыке и танцу. «Жди меня», это стихотворение Константина Симонова, разбросанное отдельными строками, собралось-таки в кульминации всей композиции в «Поцелуе земли» «Весны священной». Музыка балета Игоря Стравинского, конечно, несомненная сердцевина проекта. Одно ее название нажимает на рычаги и «Войны священной», и «Священной жертвы» и много чего еще священного, сакрального, хранящегося в тайниках наших сердец. Даже названия ее разделов, такие как «Игра двух городов» или «Выплясывание земли» вполне ложатся на наше время.

Это к вопрос у о том, чем ценны для потомков великие произведения искусства. Говоря о чём–то своём и утверждая при этом вечные ценности, они содержат в себе все то, что называют злободневностью, сиюминутностью, выражают сам дух времени. Так и «Весна священная», в свое время задуманная авторами как поклонение первобытной мощи земли и обращение к архаике, спустя столетие после рождения звучит все более современно, волнуя умы и сердца, помогая разобраться в бегущих событиях и настроениях, понять себя и время.

Что же касается новосибирского проекта, он пока воспринимается создателями как некий конструктор. Да и у зрителей-слушателей осталось немало вопросов. О мощном прожекторе, к примеру, слепящем зал, на фоне которого был едва заметен танцовщик, скользящий по арене тенью. О взаимодействии и единстве трех начал-вниманий, заложенных в композиции, о балансе звучания музыки и слова…

«У нас идет разведка боем, – говорит Игорь Петренко. – Не исключено, что впоследствии этот концерт может и трансформироваться, что-то может уходить, что-то добавляться. Потому что если б мы сейчас начали готовить большое полноценное выступление, могли бы его… к весне сделать, отрепетировать хорошенечко, набрать определенной поэзии. Но сейчас нужна поддержка. Мы поэтому мобилизовались сами, и очень рады, что приходит так много неравнодушных людей».