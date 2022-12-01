Музей им. Ю. В. Кондратюка в Новосибирске реконструируют

На ремонт музея им. Ю. В. Кондратюка в Новосибирске выделено федеральное финансирование. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами 1 декабря.

«Мы получили подтверждение о включении в федеральный проект нашей заявки по восстановлению и реконструкции музея им. Ю. В. Кондратюка на улице Советской. В нем размещена большая экспозиция, посвященная одному из основоположников космонавтики Юрию Васильевичу Кондратюку. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует глобальной реконструкции», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Федеральное финансирование, по словам Локтя, выделено благодаря помощи космонавтов. Обращение о выделении средств на ремонт здания было направлено и подписано космонавту, главе ассоциации музеев, посвященных космической тематике в России, Владимиру Джанибекову. Он оказал поддержку для вхождения в федеральный проект.

Напомним, что власти Новосибирска анонсировали начало строительства новой школы в Ленинском районе и здания музыкальной школы в Академгородке.

21 июня 2022 года исполнилось 125 лет со дня рождения одного из основоположников мировой космонавтики, инженера-изобретателя Юрия Кондратюка. Он стал первым в мире ученым, который предложил идею полета на Луну. Учёный несколько лет прожил в Новосибирске.