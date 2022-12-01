В 2022 году новосибирские вузы зачислили на бюджетные места 2453 студента по специальностям, связанным с информационными технологиями. Это на 304 человек больше, чем в 2021 году. Об этом главе региона Андрею Травникову доложили на заседании Совета при губернаторе по развитию профессионального образования и поддержке системы профессиональных квалификаций.

Речь на Совете шла о развитии системы подготовки высококвалифицированных кадров для экономики Новосибирской области. Министр образования региона Сергей Федорчук рассказал об итогах приёмной кампании 2022 года в учреждениях среднего профессионального и высшего образования и задачах на предстоящий период, а также о системе взаимодействия учреждений среднего профессионального и высшего образования с промышленными предприятиями и новых подходах в решении кадровых вопросов.

Заслушав доклад министра, Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области выстроена достаточно эффективная система определения потребности в подготовке специалистов. В то же время губернатор обратил внимание на то, что «пока сами работодатели не погрузятся в эту сферу, не займутся вопросами подготовки кадров, не поучаствуют в формировании необходимого заказа на обучение специалистов в системе среднего и высшего образования, в согласовании обучающих программ такой подготовки, стопроцентного результата мы не достигнем». «Есть направления, по которым необходимо усилить совместную работу», – считает Андрей Травников.

С 2020 года в Новосибирской области мониторинг и прогноз кадровой потребности формируется на базе автоматизированной информационной системы, разработанной НГТУ. Потребность в специалистах со средним профессиональным образованием в реальном секторе экономики региона составляет от 12 до 15 тысяч человек в год, с высшим образованием – от 6 до 8 тысяч человек. За период с 2017 по 2022 годы число бюджетных мест по программам среднего профобразования увеличено на 1147 мест и составляет 11534. В 2023-2024 учебном году эта цифра вырастет до 12134, что на 600 бюджетных мест больше, чем в 2022-2023 учебном году.

Наиболее востребованные абитуриентами специальности (от 5 до 15 заявлений на одно бюджетное место) – дизайн, информационные системы и программирование, логистика, переработка нефти и газа, производство и обслуживание авиационной техники.

По итогам заседания Совета новосибирским вузам рекомендовано продолжить работу с органами государственной власти и местного самоуправления по организации целевого приёма и целевого обучения; университетам поручено подготовить программу популяризации инженерных направлений по примеру программы популяризации ИТ-специальностей, которая работает в Новосибирской области уже 2 года.

Напомним, в Новосибирской области намерены предоставить денежное поощрение в размере 15 тыс. рублей преподавателям ИТ-дисциплин государственных профессиональных образовательных организаций региона.