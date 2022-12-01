В 2023 году в Новосибирске приступят к строительству музыкальной школы в Академгородке

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции 1 декабря рассказал, что в 2023 году подрядчики приступят к строительству общеобразовательной школы в Ленинском районе и нового здания музшколы в Академгородке.

«Мы получаем финансирование на строительство новой школы на западной окраине Новосибирска, в микрорайоне, который активно развивается и нуждается в новой школе. Департамент строительства и архитектуры мэрии готовится объявить в этом году конкурс на строительство образовательного учреждения на 850 мест. Цена контракта – 1,5 миллиарда рублей», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Проект финансируется из средств бюджета Новосибирской области. Об этом глава города рассказал журналистам.

В рамках проекта «Академгородок 2.0» за счет регионального финансирования появится новое здание музыкальной школы в Академгородке на ул. Терешковой. Проектно-сметная документация уже готова.

«Много было обращений со стороны жителей Советского района. Сейчас музыкальная школа ютится в полуподвальном помещении», — объяснил Анатолий Локоть необходимость строительства нового здания. Проект рассчитан на три года.

Ранее в 2014 году мэрия сообщала, что это будет четырехэтажное здание, площадью 6,3 тыс. кв. метров, рассчитанное на обучение 800 учеников. Объект предполагал наличие концертного зала на 350 мест, кабинета звукозаписи и мастерских по ремонту и настройке музыкальных инструментов.

Анатолий Локоть не уточнил текущую стоимость проекта. По состоянию на третий квартал 2020 года он оценивался в размере 475 млн рублей.

На сегодня в Новосибирске продолжается строительство зданий четырёх городских школ – лицея № 185 в Октябрьском районе, школы № 54 в Центральном округе, школы № 220 в микрорайоне «Европейский берег», школы № 57 в Дзержинском районе.