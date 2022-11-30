Крупная сеть сибирских ТЦ выставлена на продажу

Сбербанк выставил на продажу сеть торгово-развлекательных центров «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области. Всего компания планирует реализовать 13 объектов.

Сбербанк выставил на продажу АО «АМК-ФАРМА», в активах которого 13 ТРЦ «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области. Общая площадь арендной площади ТЦ составляет 100 000 кв. м, начальная стоимость лота — 3,7 млрд рублей. Информацию об этом изданию Forbes сообщил представитель банка.

Крупнейший в Кемерове ТЦ «Лапландия», входящий в сеть, реализуют отдельным лотом. Об этом компания заявила в октябре 2022 года. Торговый центр открылся летом этого года после годового простоя из-за нарушений, выявленных прокуратурой. Суд обязал АО «АМК-ФАРМА» устранить 30 нарушений. Почти сразу после открытия в 2022 году в ТЦ «Лапландия» обрушился потолок, в Интернете распространились снимки с торчащими проводами из потолка. На сегодня ТЦ открыт для посетителей.

Ранее осенью 2022 года Сбербанк пытался реализовать активы, но к торгам, которые должны были состояться 28 октября 2022 года, не было подано ни одной заявки. Эти активы дочерняя компания Сбербанка приобрела у ГК «Регионы» в мае 2021 года.

Напомним, что в ряде регионов России введены налоговые льготы для поддержки ТЦ, в том числе в Омской области.