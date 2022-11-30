За три года томские квартиры подорожали на 78,5%

Стоимость квартир в Томске увеличилась на 78,5% за три года. Рост цен на недвижимость опередил инфляцию в 3 раза. Большинство вводимого жилья приходится на индивидуальное строительство и квартиры застройщика ТДСК.

Цена квартир в Томске с сентября 2019 года по сентябрь 2022 года увеличилась на 78,5%. За последние 20 лет такая тенденция наблюдается впервые. При этом цены на квартиры за четыре года выросли в три раза выше, чем уровень инфляции за этот же срок. Об этом рассказал директор ООО «Бюро оценки «ТОККО», доктор экономических наук Дмитрий Хлопцов на мероприятии, посвященном изменениям динамики спроса и предложения на жилье в Томске.

«Это не могло не отразиться на том, что люди стали вкладываться в недвижимость при любой ставке ипотеки. Это говорит о том, что люди не видят альтернатив. Недвижимость — это вложение любых денег», — сказал Хлопцов на мероприятии. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Резкий рост цен на недвижимость за последние 1,5 месяца сменился падением. На вторую половину октября и ноябрь стоимость квадратного метра снизилась на 5%. При этом предложение квартир на рынке недвижимости с 2019 года уменьшилось в 2 раза.

В 2022 году, по оценкам Хлопцова, число квартир на рынке увеличилось, но не достигло допандемийного состояния, когда у людей был больший выбор при покупке.

Начальник отдела ипотечных продаж филиала Газпромбанка в Томске Наталия Дашкова рассказала, что в 2022 году средний чек ипотеки в Газпромбанке в Томской области вырос с 2,8 млн рублей до 4,5 млн рублей. Также за год выросло число выданных кредитов по семейной ипотеке с 5% до 35%. В томском отделении Сбербанка в несколько раз увеличилось количество выданных кредитов для индивидуального жилищного строительства — с 20-25 кредитов в год до 88 кредитов к концу ноября 2022 года.

По данным Томскстата, до конца года в области планируется построить 472 тыс. кв. метров жилья. В 2021 году этот показатель был больше — 476,6 тыс. кв. метров, из них 299,6 тыс. кв. метров пришлось на ИЖС.

В свою очередь крупнейший застройщик региона — компания ТДСК — по итогам 2022 года планирует ввести в эксплуатацию 100 кв. метров жилья. Об этом ранее заявил глава компании Александр Шпетер. По информации «Интерфакс», компания ежегодно вводит более половины площадей многоквартирного жилья в Томской области.

Напомним, что на днях мэрия Томска отозвала разрешение на строительство многоквартирных домов у новосибирской компании. Компания планировала возвести 6 новых домов.