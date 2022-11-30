Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил многодетных мам города и поблагодарил семьи за воспитание детей из ЛНР и ДНР.

В Новосибирске поздравили многодетных матерей с Днем матери. Мэр города Анатолий Локоть вручил женщинам дипломы и денежные премии за достойное воспитание детей.

Глава города выразил огорчение, что на празднике не удалось собрать всех матерей города в одном месте, но поздравление адресовано для всех.

«Многодетные семьи — это особая категория граждан: и государство, и общество нацелены на оказание им всесторонней поддержки в воспитании детей. Взять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, — это важное решение, принять его могут только люди с большим сердцем, открытой душой и огромным чувством ответственности. Мы на нашей сибирской земле принимаем детей, оставшихся без родителей, с освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик. Хочется сказать отдельное спасибо мамам, которые помогают обрести этим детям крепкие и дружные семьи», — высказался Анатолий Локоть.

Дипломы I и II степени и денежные премии получили многодетные мамы, воспитывающие в своих семьях от четырех и более детей. В качестве подарка все получили приглашения на главную новогоднюю елку города, где состоится показ спектакля «Щелкунчик».