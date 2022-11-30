Новосибирский производитель комплектующих изделий для метро внедрил новации

Новосибирский завод «Сиблитмаш», выпускающий тюбинги для метро, увеличил производительность труда на четверть. Количество бракованной продукции уменьшилось в два раза.

Новосибирский завод литейного машиностроения «Сиблитмаш» увеличил производительность труда на 25% и сократил протекание процесса производства на 15%. Об этом заявила директор центра повышения производительности ВАВТ минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина во время посещения завода.

Завод специализируется, в том числе на производстве тюбингов для строительства метрополитена. Тюбинги поставляются в Москву, Новосибирск, Казань и Челябинск. Для снижения себестоимости и сокращения сроков внедрения новой продукции руководители предприятия прошли обучение по программе «Лидеры производительности».

«Мы обнаружили лишние перемещения продукции между операциями и подразделениями, а также определили, где технологические операции друг друга дублировали и где образовывался запас незавершенной продукции. В итоге нам удалось сократить время производства тюбингов, совместив некоторые операции и закупив дополнительное оборудование. Также мы снизили количество бракованной продукции с 5 до 2 процентов», – рассказал в ходе мероприятия исполнительный директор ООО «Сиблитмаш» Андрей Щенников.