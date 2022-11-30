Новосибирский производитель комплектующих изделий для метро внедрил новации

Алёна Золотова
 
Новосибирский производитель комплектующих изделий для метро внедрил новации

Новосибирский завод «Сиблитмаш», выпускающий тюбинги для метро, увеличил производительность труда на четверть. Количество бракованной продукции уменьшилось в два раза.

Новосибирский завод литейного машиностроения «Сиблитмаш» увеличил производительность труда на 25% и сократил протекание процесса производства на 15%. Об этом заявила директор центра повышения производительности ВАВТ минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина во время посещения завода.

Завод специализируется, в том числе на производстве тюбингов для строительства метрополитена. Тюбинги поставляются в Москву, Новосибирск, Казань и Челябинск. Для снижения себестоимости и сокращения сроков внедрения новой продукции руководители предприятия прошли обучение по программе «Лидеры производительности».

«Мы обнаружили лишние перемещения продукции между операциями и подразделениями, а также определили, где технологические операции друг друга дублировали и где образовывался запас незавершенной продукции. В итоге нам удалось сократить время производства тюбингов, совместив некоторые операции и закупив дополнительное оборудование. Также мы снизили количество бракованной продукции с 5 до 2 процентов», – рассказал в ходе мероприятия исполнительный директор ООО «Сиблитмаш» Андрей Щенников.

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