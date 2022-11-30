Губернатор поддержал общественные инициативы молодежи и детей Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел первое заседание координационного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в Новосибирской области. Заседание прошло в правительстве региона.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи в Новосибирской области создано в рамках поддержки инициативы президента по координации молодежных и детских инициатив. Региональный координационный совет в регионе возглавляет губернатор Андрей Травников.

«Почему это важно – мы не раз говорили, что самый ценный ресурс Новосибирской области – это люди. Это не лозунг, это объективно так – у нас нет большого запаса природных ископаемых, мощных производств – мы развиваемся, и развиваемся быстрее, чем многие другие, благодаря людям, их знаниям, их предпринимательской активности», — объяснил большое значение для региона движения Андрей Травников. Его слова приводит пресс-центр правительства.

По словам губернатора, конкурентное преимущество региона — в гражданской активности. Областные власти оказывают поддержку инициативам. Травников поделился планами продолжить поддерживать граждан всех возрастов: от ветеранов до школьников.

«Одобряю все инициативы по вхождению различных проектов в Российское движение детей и молодёжи (РДДМ) – чем более яркой и насыщенной будет наша команда в РДДМ, тем лучше», – резюмировал глава области.

Председатель регионального отделения движения Наталья Вохмина представила планы деятельности РДДМ до конца 2022 года и на грядущий 2023 год. На платформе объединения проведут конкурсы «Лидер», «Школьная весна», «Лучшая команда РДШ», «Родители, дети, школа» и другие. Травников поддержал создание медиацентра движения.

Российское движение детей и молодёжи является добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин.