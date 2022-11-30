Делегация судей из Новосибирской области приняла участие в работе Х Всероссийского съезда судей, который должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии. Одним из первых на съезде выступил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, который назвал текущие события «важнейшими, историческими по своему масштабу и судьбоносными» и напомнил о том, что сейчас возобновляются дискуссии об отмене установленного в России моратория на смертную казнь.

Председатель Конституционного суда РФ напомнил о том, что применение и неприменение смертной казни регулируется не только международными, но и российскими конституционными нормами, которые с 2020 года имеют приоритет.

«Тем не менее, поскольку дискуссия о восстановлении смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в Донецкой и Луганской республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В соответствии с Конституцией, основанные на ней решения Конституционного Суда о смертной казни не могут быть пересмотрены или отменены, – добавил Валерий Зорькин. – В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой Конституции. Иным путем это сделать невозможно».

Самый «простой» путь к возобновлению смертной казни в России, по его словам – изменение части 2 статьи 20 в процедуре пересмотра Конституции. Уже само по себе это заставляет оценивать риски принятия нового основного закона ради одной поправки.

«Предвосхищая возможные предложения, необходимо отметить, что референдум вне процедуры пересмотра Конституции не позволяет вернуться к назначению и применению смертной казни. Другое дело, что в процедуре пересмотра решение данного вопроса, формально – как вопроса о народной поддержке новой Конституции, даже если новизна будет состоять в изменении только одного положения именно референдумом возможно, – подытожил Валерий Зорькин. – Но если принять законодательное решение о возвращении смертной казни в рамках действующего конституционного регулирования, это будет противоречить Конституции Российской Федерации».