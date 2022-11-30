Экс-глава муниципального учреждения Новосибирска приговорен к условному сроку за 11 преступлений

Бывший директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») Константин Головин и глава ООО «Масстройэлит» Икмет Тагиев приговорены к условным срокам за хищение бюджетных средств.

30 ноября новосибирский суд огласил приговоры экс-начальнику управления капитального строительства мэрии Новосибирска Константину Головину и бизнесмену Икмету Тагиеву (ООО «Масстройэлит»).

Головин обвинен в двух эпизодах пособничества при мошенничестве в особо крупном размере и девяти взятках. Суд установил, что Константин Головин в 2015 году помог похитить около 13 млн рублей при исполнении контракта по строительству объектов детских садов. Следователи выяснили, что работы никто не проводил.

В сообщении ведомства говорится, что Головин неоднократно получал взятки в виде незаконно оказанных услуг. Установлен факт 9 взяток. Так, Головин летал бесплатно бизнес-классом из Новосибирска в Сочи. А сотрудники МКУ «УКС» проводили корпоративы в банкетном зале ООО «Царский двор».

На карте указано, что по юридическому адресу ООО «Царский двор» находится ресторан «Царская охота». По данным Rusprofile, владельцами ресторана выступает семья Алоян. Среди крупнейших госзаказчиков ресторана числится Банк ВТБ.

Дзержинский суд приговорил Головина к 4,5 годам лишения свободы за совокупность преступлений и к запрету занимать ряд должностей сроком на 1,5 года. Экс-глава учреждения обязан возместить 600 тысяч ущерба. Тагиев приговорен к 4 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

«На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком 4 года», — говорится в приговоре каждому мужчине.

Напомним, что владельцу «СибРемонтСервис» Сергею Шемяковскому за покупку билетов Головину обвинительное заключение было утверждено еще в январе 2021 года.