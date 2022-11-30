Преподаватели IT-дисциплин в новосибирских колледжах начали получать дополнительные 15 тысяч рублей

В Новосибирской области начала действовать мера поддержки IT-отрасли, внедрённая региональными министерством цифрового развития и связи и минобразования по поручению губернатора Андрея Травникова. Молодые преподаватели IT-дисциплин получают ежемесячную прибавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

В 2022-2023 учебном году прибавку к зарплате в Новосибирской области получают 30 молодых преподавателей IT-дисциплин, сообщили в правительстве региона. Десять из них работают в Новосибирском колледже электроники и вычислительной техники, большинство – выпускники учреждения.

Согласно решению властей, доплаты могут получить педагоги со стажем работы не более трёх лет, преподающие в колледжах предметы по направлениям «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность».

По словам самих педагогов, выплата является существенной прибавкой к зарплате. Специалисты направляют средства на получение высшего образования и оплату ипотечного кредита.

Как отметил в ходе пресс-тура в учебные заведения региона 29 ноября заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков, вместе с другими мерами поддержки IT-отрасли доплаты помогут решить проблему с нехваткой кадров — сейчас региону требуется дополнительные 2-2,5 тыс. специалистов в области информационных технологий.

«Данная финансовая поддержка может стать хорошим стимулом при выборе молодыми специалистами места работы, это дополнительная мотивация посвятить себя образовательной сфере. IT-дисциплины развиваются стремительно, и нужны энергичные, амбициозные преподаватели с пониманием самых новых трендов и технологий», — сказал Павел Жучков.

По словам заместителя начальника управления профессионального образования и подготовки трудовых ресурсов – начальника отдела профессионального образования министерства образования Новосибирской области Анастасии Мангер, новая мера поддержки позволит, в частности, увеличить число преподавателей IT-дисциплин в колледжах.

Напомним, что в Новосибирской области действует целый ряд мер поддержки, направленных на стимулирование подготовки квалифицированных IT-специалистов. Это, в частности, принятое правительством региона решение об оказании финансовой поддержки лучшим школьным учителям информатики, 50 педагогов уже получили по 115 тыс. руб.

Помимо этого, школьники и студенты региона могут получить знания в сфере информационных технологий в рамках проектов некоммерческих организаций, получающих государственную поддержку. В Новосибирской области также увеличили контрольные цифры приёма абитуриентов вузов и учреждений среднего профессионального образования по IT-направлениям. Кроме того, в регионе прорабатывается возможность создания дополнительных кафедр, мастерских и лабораторий совместно с крупнейшими IT-компаниями.