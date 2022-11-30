Материалы фестиваля NAUKA 0+ в Новосибирской области будут изучать школьники и студенты

По итогам прошедшего в Новосибирской области фестиваля NAUKA 0+ создана «база знаний», которая будет находиться в общем доступе и станет материалом для изучения в школах и вузах региона. Мероприятие прошло в районах города и области с 7 по 18 ноября под организацией регионального министерства науки и инновационной политики.

Свободный доступ к материалам фестиваля NAUKA 0+ стал одним из основных итогов мероприятия, отметила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова на пресс-конференции 29 ноября, посвящённой итогам фестиваля.

«Одна из основных задач фестиваля – чтобы как можно больше школьников, студентов узнавало о научных достижениях, возможности заниматься научной деятельностью, поэтому очень важно, что материалы фестиваля доступны на сайте, ими можно и обязательно нужно пользоваться», — обратила внимание замгубернатора.

Ирина Мануйлова напомнила, что мероприятия фестиваля прошли в научных институтах новосибирского Академгородка, вузах и инновационных компаниях региона. Кроме того, во всех районах Новосибирска и Новосибирской области побывал «научный десант», который в том числе провёл для участников «научный квиз».

Замгубернатора также отметила, что фестиваль NAUKA 0+ в 2022 году прошёл под знаком старта «Десятилетия науки и технологий» в России и Международного года фундаментальных наук в интересах устойчивого развития. На региональном уровне мероприятие было приурочено к 85-летию Новосибирской области и 65-летию Сибирского отделения Российской академии наук.

В 160 мероприятиях фестиваля, организованных на почти 50 площадках, приняли участие порядка 50 тыс. человек. При этом на выставку научных достижений, которая в течение двух дней проходила на базе ГПНТБ, пришли больше трёх тысяч человек – они участвовали в квизах и научных экспериментах, а также слушали выступления учёных.

Основные направления работы фестиваля отвечают целям и задачам реализации национального проекта «Наука и университеты».

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