Дело новосибирского депутата Ивана Сидоренко передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области, генерального директора строительной компании «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко, которому инкриминируют мошенничество с земельным участком.

Уголовное дело в отношении Ивана Сидоренко по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Центральный районный суд Новосибирска, сообщили в прокуратуре региона 29 ноября.

По версии следствия, Сидоренко, будучи директором ООО «Новоторг-Сиб», в 2013 году заключил с мэрией Новосибирска договор аренды земельного участка площадью 19,6 тыс. кв. м в Калининском районе города. Кадастровая стоимость этого участка составляла 163,7 млн руб.

«В дальнейшем он организовал составление фиктивных документов о якобы построенном на участке нежилом сооружении, зарегистрировал на него в Росреестре право собственности, в связи с чем получил возможность приобретения земельного участка без проведения торгов, за 10,5 % от его кадастровой стоимости», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В результате депутат приобрёл участок за 17,1 млн руб. и в дальнейшем построил на нём два многоэтажных дома.

Отмечается, что причинённый мэрии ущерб обвиняемый в полном объёме возместил.

Напомним, что Иван Сидоренко был задержан 15 сентября. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.