Дело о жестоком обращении с животными возбуждено после массовой гибели коров на предприятии в Новосибирской области

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено по результатам прокурорской проверки на скотоводческом предприятии в посёлке Новые Решёты Кочковского района Новосибирской области, где зафиксирована массовая гибель коров.

Уголовное дело по пунктам «а», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ – «жестокое обращение с животными, совершённое группой лиц, в отношении нескольких животных» возбуждено 29 ноября, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурорская проверка на предприятии прошла в связи с информацией местных СМИ. По данным телеканала ОТС, от мороза и недостаточного питания по состоянию на 17 ноября в хозяйстве погибло 38 коров. Как выяснили надзорные органы, животным, в частности, поступало недостаточное количество корма.

Региональное управление Россельхознадора также вынесло предостережение собственникам предприятия — ООО «Алтайский продукт 22» и ООО «Покровское» о недопустимости нарушения обязательных требований. До 9 декабря компаниям необходимо обзавестись сооружениями для защиты от ветра, навесами от снега, сеном для подстилки, а также кормами в необходимом количестве.

Ранее сообщалось о том, что большинство агрокомпаний, обвиняемых в массовой гибели пчёл в Новосибирской области в августе, добровольно оплатили штрафы.