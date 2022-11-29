Новосибирскую школу проверяют следователи после травмирования ребёнка на физкультуре

В Новосибирской области ведётся доследственная проверка после того, как ученица одной из городских школ получила перелом позвоночника на уроке физкультуры. Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Как сообщили в СУ СКР по региону, ссылаясь на сообщения соцсетей, девочка получила травму нескольких позвонков в одной из школ Новосибирска 28 ноября.

По данным СМИ, инцидент произошёл в новосибирской школе №145. На уроке физкультуры на спину шестиклассницы прыгнул мальчик. По словам сестры девочки, педагоги не вызвали скорую, а попросили родственников забрать ребёнка домой.

«В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. Кроме того, следственными органами будет дана юридическая оценка действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей», — говорится в сообщении старшего помощника руководителя СУ СКР по Новосибирской области Елены Коноваловой.

Информацию о случившемся также проверяют в городском департаменте образования и министерстве образования Новосибирской области.

Напомним, что в августе в одном из детсадов Новосибирска после падения с самоката умерла пятилетняя девочка.