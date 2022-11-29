Алтайкраймущество хочет уйти от обязанности по рекультивации загрязненного участка вблизи Оби

Алтайское подразделение Росимущества намерено подать апелляцию на решение суда о требовании рекультивировать загрязненный участок земли вблизи Оби в районе так называемого «Барнаульского Ковша» — залива реки.

«Решение суда в адрес управления пока не поступало, после его получения планируется документ обжаловать. Заключать договор по разработке проекта рекультивации планируется после вступления в законную силу судебного акта. Когда будет создан проект, будут известны и стоимость работ, и их сроки», — прокомментировали решение суда в ведомстве агентству ТАСС.

При этом территориальное отделение уже строит планы по рекультивации земли.

«Несмотря на то, что судебное решение не вступило в силу, управление имущественных отношений планирует взаимодействовать в вопросе рекультивации с Южно-Сибирским межрегиональным управлением по надзору в сфере природопользования, межрегиональным Росприроднадзором и Росимуществом Алтайского края. Это позволит совместно выработать стратегию по рекультивации данного земельного участка», — рассказали в Алтайкрайимуществе. Комментарий организации приводит информагентство «Банкфакс».

Напомним, что на протяжении нескольких лет жители Барнаула обращали внимание на бурые, маслянистые следы от ручьев в месте, где барнаульский Ковш соединяется с Обью. Недалеко от места загрязнения находится «Газпромнефть-Центр». Местное управление Росприроднадзора и прокуратура в 2021 году обнаружили пластовые выходы подземных (грунтовых) вод с характерным запахом нефтепродуктов.

«Линия обнаруженного загрязнения соответствует протяженности территории барнаульской нефтебазы, на которой в период с 1936 по 2005 год располагались подземные нефтехранилища. Специалистами ЦЛАТИ проведены лабораторные исследования, по результатам которых установлены значительные превышения концентрации загрязняющих веществ в почве», — говорится в сообщении Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора. В результате «залежи» нефтепродуктов попадают в грунтовые воды, которые загрязняют Обь.

В карточке дела фигурируют АО «Барнаульская генерация», минприроды Алтайского края, ООО «Газпромнефть-Терминал», ПАО «НК «Роснефть-Алтайнефтепродукт», администрация Барнаула, МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай, правительство Алтайского края, Росприроднадзор и федеральное Росимущество и т.д. В конечном итоге к ответственности привлечены управление имущественных отношений Алтайского края и МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.