В Новосибирском государственном университете переходят от презентации собственных возможностей к совместной работе по запросам со стороны производственников.

Изменившаяся экономическая ситуация (санкции, уход с российского рынка западных компаний) неизбежно отразилась на отечественной промышленности. Если раньше проще и выгоднее было покупать готовые, так называемые «коробочные» технологии за рубежом, то теперь растет запрос на их российские аналоги. Ответом на него стал новый формат взаимодействия ученых и промышленников, опробованный в конце ноября 2022 года в Новосибирском государственном университете: первый научно-технический семинар «Индустриальная математика», в работе которого помимо ученых университета и институтов Академгородка приняли участие сотрудники ведущих промышленных предприятий Новосибирска.

По словам одного из организаторов семинара, директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами Новосибирского государственного университета Александра Люлько, с идеей проведения подобных семинаров выступили ведущие ученые НГУ, Института математики, Института гидродинамики, Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий, которые в это не простое для страны время хотели бы внести свой посильный вклад в модернизацию отечественного промышленного производства. «Наши ученые хотели бы, чтобы результатами их работы были не только публикации статей, но и внедрение новых технологий и продуктов в экономику. За последние десятилетия в стране образовался отчетливый разрыв между наукой и промышленностью. В результате производственники были вынуждены покупать готовые технологические решения за рубежом, а не заказывать их создание в отечественных научных центрах. И это большая проблема, как показали санкции, вводимые Западом против нашей страны», – рассказал он.

В качестве первого шага представители университета посетили ряд крупных предприятий Новосибирска, ознакомились с состоянием дел на производственных линиях и предложили их руководству составить перечень приоритетных задач для исследовательских проектов в интересах российской промышленности. «Перечень получился довольно широким. Например, в СибНИА нам передали список из 127 задач. На Заводе им. Чкалова в него вошло десять задач, но каждая из них довольно масштабная. И полное удовлетворение пожеланий только этих двух предприятий может загрузить отечественных ученых работой на долго», – отметил во время своего выступления на семинаре Александр Люлько.

Далее в НГУ сопоставили задачи из этих списков с направлениями работы университетских лабораторий и наметили возможные точки соприкосновения. Следующим шагом на этом пути и станут семинары, первый из которых прошел на днях. Теперь уже университет пригласил к себе производственников, чтобы рассказать о том или ином направлении исследований, проводимых совместно с научными институтами Академгородка и обсудить, как эти направления могут быть использованы в решения той или иной конкретной задачи, поставленной ими ранее.

Первый семинар был посвящен использованию моделей машинного обучения для решения задач анализа разнородных данных. Профессор кафедры теоретической кибернетики НГУ, главный научный сотрудник Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Владимир Бериков кратко рассказал о том, как работает этот метод и привел несколько примеров решения с его помощью вполне прикладных задач для разных заказчиков.

В последующем обсуждении представители СибНИА им. С.А. Чаплыгина и НАЗ им. В.П. Чкалова огласили ряд своих запросов для команды Берикова. Например, могут ли ученые разработать систему, способную с помощью аудиовизуальной информации о работе обрабатывающего станка предсказать сроки выхода из строя его резцов. Это позволило бы заметно снизить процент брака при изготовлении дорогостоящих деталей в производстве самолетов.

И таких точек соприкосновения, на самом деле, очень много, отмечали участники семинара. «Сейчас сложилась по-своему уникальная ситуация, которая толкает предприятия на поиск внутренних, российских источников технологий, инструментария, позволяющего нам решать наши проблемы и выпускать продукцию должного уровня. В частности, и на сегодняшнем семинаре я услышал интересные для себя вещи. Я не готов прямо сейчас конкретно сказать, как бы мы хотели применить их у себя. Но не потому, что мы не знаем, надо ли нам это. Просто необходим более обстоятельный разговор с разработчиками, обсуждение ряда деталей. И работа в этом направлении обязательно будет продолжена», – отметил заместитель главного технолога НАЗ им. В.П. Чкалова Александр Серебряков.

Подобные детальные переговоры, обсуждение плана возможных НИОКР по той или иной конкретной задаче и выход на заключение соглашения между предприятием и университетом – следующие этапы процесса, столь же важные, как и предыдущие, подчеркивают организаторы семинаров. Иначе говоря, необходимо переходить от демонстрации задач и возможностей к их непосредственному решению. Другим способом разрыв между наукой и производством не преодолеть.

На ближайшее время запланированы еще два заседания. Оба также посвящены способом решения задач, сформулированных новосибирским авиастроителями: проблеме флаттера и аспектам металлообработки в самолетостроении. Но по мере вхождения в состав участников семинара за счет представителей других отраслей, будет расширяться и его повестка.