Следователи проводят проверку после прорыва трубопровода в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирске инициирована доследственная проверка по факту крупной коммунальной аварии 28 ноября, приведшей к отключению теплоснабжения в почти ста домах Дзержинского района. Ранее инцидентом также заинтересовалась региональная прокуратура.

Проверка по факту прорыва теплотрассы на перекрёстке улиц Королёва и Промышленная в Новосибирске инициирована 29 ноября, сообщили в СУ СКР по региону.

Как напомнили в следственном комитете, в результате аварии в понедельник без тепла остались 94 жилых дома, где проживают 14 тыс. человек, а также одно детское и одно медицинское учреждения.

«В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, опрошены местные жители, должностные лица органов местного самоуправления, истребована и изучена соответствующая техническая и иная документация, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщает на сайте СУ СКР по Новосибирской области старший помощник управления Елена Коновалова.

Накануне проверку по факту произошедшего инициировала также прокуратура региона.

Как сообщалось, теплотрасса в Дзержинском районе была восстановлена в ночь на 29 ноября, в дальнейшем проводилось подключение объектов к теплоснабжению.

Также напомним, что в Иркутской области из-за массового отключения отопления по причине аварии на минувших выходных заведено уголовное дело.