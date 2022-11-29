Две террасы, вид на лес и хаммам: как выглядит самая дорогая квартира Новосибирска?

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Дело о жестоком обращении с животными возбуждено после массовой гибели коров на предприятии в Новосибирской области
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Новосибирскую школу проверяют следователи после травмирования ребёнка на физкультуре
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Алтайкраймущество хочет уйти от обязанности по рекультивации загрязненного участка вблизи Оби
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Кабинет хореографии и несанкционированные свалки: о чём рассказали новосибирцы замгенпрокурора РФ на личном приёме
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В Новосибирской области отремонтируют дорогу к старейшим сёлам региона
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Экс-министр Красноярского края будет отвечать за развитие Енисейской Сибири
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Назван лучший шеф-повар Сибирского федерального округа
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Отменен аукцион на выполнение проектных работ по строительству Южного транзита
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Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области отправится в зону СВО в декабре
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Произошла крупная авария на теплотрассе в Дзержинском районе Новосибирска
В 2015 – 2022 генеральный директор ООО «Телевизионная станция «Мир»
Собственник и руководитель компании «Фермер-центр франчайзинг», автор ТГ-канала "Ритейл будущего"
СЕО торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» (г. Красноярск)
Сооснователь кафе Breakfast House и кондитерской Biscuit House
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