В Искитимском районе Новосибирской области открылось два ФАПа

В двух населенных пунктах Искитимского района Новосибирской области открыт прием пациентов в новых ФАПах. В них предусмотрены условия для маломобильных граждан.

Здания ФАПов в селе Преображенка и деревне Ургун Искитимского района введены в эксплуатацию и готовы к приему пациентов. Работы по возведению ФАПов в регионе ведутся под контролем министерства строительства в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В 2022 году в целом в регионе строительству медицинских учреждений уделяется особое внимание, в разных населенных пунктах области в разных стадиях ведется строительство порядка 50 объектов медицины. На сегодняшний день получены разрешения на ввод 12 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории в селе Верх-Тула, в ближайшей перспективе будут введены в эксплуатацию еще несколько ФАПов», – подчеркнул министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. Его слова приводит пресс-центр правительства.

По его информации, проекты обоих ФАПов типовые и представляют собой одноэтажные здания с пропускной способностью в 30 человек за смену. Сооружения оснащены оборудованием для оказания первичной медицинской помощи, в том числе для маломобильного населения. В каждом учреждении будет работать по три сотрудника.