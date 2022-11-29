Двух нарушителей экологического законодательства поймали под Новосибирском

В Верх-Тулинском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области задержали двух жителей, сливавших жидкие коммунальные отходы в непредназначенном для этого месте. Нарушителям грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области вместе с полицией составили административные протоколы на двух жителей региона, незаконно сливавших жидкие бытовые отходы, в ходе рейда на территории Верх-Тулинского сельсовета 29 ноября.

Как сообщили в правительстве региона, нарушители были пойманы на месте.

«Сегодня мы проверили место, где граждане незаконно сливают жидкие коммунальные отходы, работа была организована так, чтобы поймать нарушителей с поличным», – приводят в региональном правительстве слова госинспектора экологической инспекции минприроды Новосибирской области Владимира Залогина.

По словам инспектора, задержанные нарушили федеральный закон «Об охране окружающей среды», согласно которому отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению в безопасных для окружающей среды условиях. Также в соответствии с законодательством запрещён сброс отходов в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Кроме того, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», объекты размещения отходов вносятся в соответствующий государственный реестр.

«Информация об этом участке в госреестре отсутствует, поэтому загрязнение окружающей среды – выгрузка или сброс в этом месте – прямое правонарушение», — объяснил Владимир Залогин.

В минприроды региона также отметили, что с июля текущего года штрафы за несанкционированный слив отходов вырос с двух-трёх тысяч рублей до 40-50 тыс. рублей, а для юридических лиц – до 100 тыс. рублей.

Всего с начала года в Новосибирской области провели 31 выездное обследование территорий по фактам несанкционированного слива жилищно-коммунальных отходов.

Напомним, что весной жителей Новосибирской области оштрафовали на 260 тысяч за нарушение правил пожарной безопасности.