Кабинет хореографии и несанкционированные свалки: о чём рассказали новосибирцы замгенпрокурора РФ на личном приёме

Жители Новосибирской области рассказали заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину о проблемах, связанных, по их мнению, в том числе с бездействием местных властей, во время личного приёма 29 ноября.

На приём к заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину пришли 34 жителя Доволенского, Искитимского, Каргатского, Краснозёрского, Новосибирского и Ордынского районов Новосибирской области, а также Бердска, Искитима и рабочего посёлка Краснообск, сообщили в прокуратуре региона.

Во встрече также принял участие прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

«Поводом для обращения граждан послужили многочисленные нарушения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, образовании, основах охраны здоровья граждан, охране окружающей среды, о труде, безопасности дорожного движения», — рассказали в надзорном ведомстве.

В числе проблем, о которых сообщили прокурору новосибирцы, — трудности с подключением к водопроводу в посёлке Двуречье Новосибирского района, невыдача бесплатных рецептов на лекарства для детей в селе Огайцево и нарушение трудового законодательства в рабочем посёлке Ордынское Ордынского района.

Жители муниципальных образований также пожаловались непосредственно на бездействие местных властей. По их словам, чиновники не организовали уличное освещение, в том числе на остановках общественного транспорта, не приняли мер по сносу аварийных деревьев, а также не ликвидировали несанкционированные свалки и не создали площадок для складирования мусора. О каких сёлах и городах идёт речь, в прокуратуре не уточняют.

Кроме того, жители села Евсино Искитимского района попросили оказать содействие в ремонте кабинета хореографии муниципальной музыкальной детской школы, жители Бердска и Искитима – в обустройстве пешеходных переходов, а жители села Завьялово Искитимского района — в организации подвоза детей к школе.

По всем обращениям заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин поручил прокурору Новосибирской области Александру Бучману провести проверки, а при наличии оснований принять необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в 2021 году благодаря вмешательству прокуратуры в Новосибирской области восстановили свои права более 2,5 тысяч обманутых дольщиков.