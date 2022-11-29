Подписано новое соглашение о социальном партнерстве в Новосибирской области

Социально ответственные работодатели Новосибирской области получат новые преференции, политика в сфере трудовых отношений будет ориентироваться на молодежь. Эти и другие положения приняты в новом соглашении между профсоюзами, работодателями и правительством региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель совета Новосибирского регионального союза объединения работодателей «Союз руководителей предприятий и работодателей» Михаил Кузьмин и председатель федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса Цыбулевская подписали региональное соглашение между областным объединением организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Новосибирской области на 2023-2025 годы.

«Он затрагивает интересы более чем 160 тысяч человек, которые работают в разных секторах экономики и социальной сферы. Подписанием этого документа мы определяем стратегию нашей работы на ближайшие три года», — рассказал Травников. Его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам губернатора, в проект бюджета региона уже внесены все социально-значимые мероприятия, как индексация выплат и зарплат бюджетников, предоставление жилья детям-сиротам, расселение из аварийного жилья, финасирование стимулирующих и поддерживающих отдельные отрасли экономики программ и др.

«Для Новосибирской области самым ценным ресурсом являются люди, а один из вызовов современности – это демографическая «яма», и только миграционным притоком необходимого количества рук и умных голов мы не восполним. На этом фоне единственный способ смягчить последствия этой «ямы» – повышение производительности труда и бережное отношение к трудовым коллективам. Повышение производительности труда – это и повышение зарплат, и обеспечение нужных темпов социально-экономического развития региона», – пояснил Андрей Травников.

Подписанное соглашение регулирует социально-трудовые отношения на ближайшие три года. По словам Михаила Кузьмина, это побудит предприятия к развитию новых производств, внедрению инноваций и импортзамещению без ущерба для решения социальных значимых задач.

Сотрудничество на принципах социального партнёрства между областными объединениями организаций профсоюзов, областными объединениями работодателей и правительством Новосибирской области осуществляется с 1991 года. В новом соглашении появился раздел молодёжной политики и преференции для социально ответственных работодателей. Об этом заявила Лариса Цыбулевская.