Экс-министр Красноярского края будет отвечать за развитие енисейской Сибири

Бывший министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев назначен руководителем АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». Ранее возглавлявший организацию Виктор Коломиец будет курировать молодёжную политику.

Генеральным директором АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» назначен бывший министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев. Он возглавлял министерство с ноября 2018 года по январь 2022 года. Ранее Афанасьев работал замом в региональном минпроме.

Корпорация с 2019 года ведет сопровождение комплексного инвестиционного проекта (КИП) «Енисейская Сибирь». На сегодня деятельность организации сконцентрирована исключительно на сопровождении создания международного транспортно-логистического и производственного хаба на базе двух аэропортов Красноярска.

В июне 2022 года губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что вместе с хабом планируется создать особую экономическую зону. Проект строительства современного топливозаправочного комплекса готовит компания «Роснефть-авиа».

Ранее Виктор Коломиец возглавлял АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири». 15 ноября стало известно, что он стал руководителем агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ 24 ноября 2022 года. Коломиец уже работал в агентстве. С 2017 года он курировал молодежные инициативы и патриотическое воспитание, а с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года был заместителем руководителя.