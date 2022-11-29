Назван лучший шеф-повар Сибирского федерального округа

Подведены итоги федеральной премии «Шеф-повар года». Профессиональное поварское сообщество выбрало номинантов и назвало победителя в каждом федеральном округе России.

Выбор лучшего шеф-повара проходил в 2 этапа. «Народное голосование» проходило на сайте премии с 10 августа по 10 сентября 2022 года. Каждый гость сайта мог отдать голос за того шеф-повара, которого считал достойным в той или иной номинации. По результатам «народного голосования» были сформированы шорт-листы по каждой номинации. После 20 сентября к голосованию приступил экспертный совет. В жюри было более 85 человек, среди них – Антон Пинский, Владимир Мухин и многие другие известные шеф-повара. Итоги премии были оглашены на церемонии награждения 28 ноября в Москве.

В шорт-лист номинации «Шеф-повар года в СФО» попали сразу 4 соискателя из Красноярска. Это Хайям Аминов (FRESCO, г. Красноярск), Николай Бобров (Tunguska, BerryWood Family, г. Красноярск), Роман Киселев (0.75 please, г. Красноярск), Роман Чемеренко (“Чешуя”, г. Красноярск). Единственный новосибирским шеф-поваром в списке был Дмитрий Гарифулин (“Горячий Цех”, TWENTY TWO, PARK CAFE, PEOPLE’S, г. Новосибирск).

Победу одержал Роман Киселев. С 2021 года он является бренд-шефом сети 0.75 group и возглавляет кухню ресторана 0.75 please.

В 2021 году Роман Киселев был признан лучшим шефом Сибири в рамках премии WhereToEat Сибирь. Он является выпускником парижских гастрономических школ Алена Дюкасса и Le Cordon Bleu. Он работал и стажировался в ресторанах Frantzén*** (Стокгольм, Швеция), Smyth** (Чикаго, США), Attica и Cutler & Co (Мельбурн, Австралия), Amass (Копенгаген, Дания).

Стоит отметить, что в недавней премии WhereToEat Siberia первые места достались красноярским заведениям, а не новосибирским.

«Новосибирцы значительно стали уступать в ресторанном первенстве Красноярску, где гастроповестка очень активно поддерживается правительством. На средства краевого гранта там открыли знаменитую теперь на всю Россию кулинарную школу — Институт гастрономии Сибирского федерального университета. Кроме того, уже несколько лет власти активно финансово поддерживают национальную ресторанную премию WhereToEat. Результат — из первой десятки лучших ресторанов Сибири семь находятся в Красноярске, по версии WhereToEat», – отметил в недавнем интервью «Континенту Сибирь» Денис Иванов. По его мнению, в Новосибирске целесообразно создание гастрономического института, либо школы ресторанного бизнеса на базе НГУ.