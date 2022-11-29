Стало известно, когда новосибирцам подключат отопление после аварии в Дзержинском районе

Еще 9 дома ожидают подключение к отоплению после коммунальной аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Подача тепла ожидается к полудню. Об этом заявили представители муниципалитета на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска.

В первой половине дня 20 ноября будет восстановлено теплоснабжение на всех объектах. Об этом было заявлено на аппаратном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В 2.45 ч 29 ноября была восстановлена теплотрасса на участке. На утро еще 9 домов находятся в процессе подключения к отоплению. На участке работают сотрудники УК «Дзержинец», подключены работники из других компаний.

Напомним, что 28 ноября около семи вечера произошла крупная авария на участке теплотрассы в Дзержинском районе Новосибирской области. По информации МЧС, повреждение возникло на трубопроводе диаметром 800 миллиметров по улице Королева.

«Теплоснабжения на время лишились 93 многоквартирных дома, в которых проживает 13 947 человек, пять детских садов, четыре медучреждения (в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов – он обеспечен обогревателями)», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области. Всего в контуре отключения находилось 162 объекта.

Ликвидация авария проводилась под контролем представителей администрации района, мэра города Новосибирска Анатолия Локтя и заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки.