Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области отправится в зону СВО в декабре

Вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и глава батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал, когда направится в зону СВО. Часть состава уже прибыла на место.

Оперативная группа новосибирского батальона «Вега» уже направилась в зону СВО. 15 человек уехало для подготовки места дислокации основного состава отряда. Эту информацию подтвердил «Континенту Сибирь» глава батальона и вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

По его словам, в зону СВО в ближайшее время направится еще 35 человек. Остальная часть батальона прибудет в конце декабря, как и намечалось. Андрей Панфёров направится в зону СВО вместе с основным составом.

Напомним, что ранее Андрей Панфёров рассказывал в интервью «Континенту Сибирь» о том, как оставление Херсона повлияло на моральный дух бойцов, и как шла подготовка к боевым действиям батальоном «Вега».