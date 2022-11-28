Крупный инвестпроект новосибирского сырзавода заморожен

Алёна Золотова
 
Мегапроект новосибирского сырзавода заморожен
Глава ГК «Эконива» Штефан Дюрр. Фото Михаила Перикова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил приостановку строительства сырзавода «Сибирской Нивы». По его словам, заморозка проекта выглядит «странной и парадоксальной». При этом ряд инвестпроектов в молочной отрасли будет реализован до конца года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил на встрече с журналистами, что проект по строительству молокоперерабатывающего завода приостановлен. Инвестроект реализуется «Сибирской Нивой» («ЭкоНива-АПК Холдинг»). Кредитором проекта выступает Россельхозбанк.

«Молокоперерабатывающий сырзавод компании «Сибирская Нива» — это мегапроект. К сожалению, он поставлен на паузу по инициативе финансирующей организации – Россельхозбанка, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью журналистам «Сиб.фм групп». – Хотя для меня, если честно, ситуация выглядит странно и парадоксально. Для проекта уже было закуплено оборудование на миллиарды рублей. Сегодня, когда иностранные компании уходят с нашего рынка, когда импортное оборудование практически не завезти — проект поставлен на паузу, оборудование лежит на складах. Мы ведём переговоры, чтобы этот проект реанимировать».

По информации портала «Агроинвестор», проект оценивается в 24,5 млрд рублей и является самым крупным проектом «ЭкоНива-АПК Холдинг» в России. В августе 2022 года сообщалось, что для завода на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование.

Глава региона подчеркнул, что инвестиции в АПК продолжаются. Ряд средних проектов реализуется до конца 2022 года.

«Это Толмачёвский молочный завод, в который вложено более 1 млрд инвестиций. Он будет перерабатывать 14,6 тысяч тонн молока в год. Коченёвский молкомбинат с мощностью производства сыров 4500 тонн в год. Объём инвестиций в это проект – почти полмиллиарда рублей. Реконструкция элеваторного комплекса— тоже очень большой проект в Купино. ООО «Метелица» направило почти 2,5 млрд рублей инвестиций», — рассказал Травников «Сиб.фм групп».

Напомним, что стало известно, что кемеровское предприятие получило федеральную субсидию на роботизацию, а в Омской области введена налоговая льгота для владельцев торговых центров.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  