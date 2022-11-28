Крупный инвестпроект новосибирского сырзавода заморожен

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил приостановку строительства сырзавода «Сибирской Нивы». По его словам, заморозка проекта выглядит «странной и парадоксальной». При этом ряд инвестпроектов в молочной отрасли будет реализован до конца года.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил на встрече с журналистами, что проект по строительству молокоперерабатывающего завода приостановлен. Инвестроект реализуется «Сибирской Нивой» («ЭкоНива-АПК Холдинг»). Кредитором проекта выступает Россельхозбанк.

«Молокоперерабатывающий сырзавод компании «Сибирская Нива» — это мегапроект. К сожалению, он поставлен на паузу по инициативе финансирующей организации – Россельхозбанка, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью журналистам «Сиб.фм групп». – Хотя для меня, если честно, ситуация выглядит странно и парадоксально. Для проекта уже было закуплено оборудование на миллиарды рублей. Сегодня, когда иностранные компании уходят с нашего рынка, когда импортное оборудование практически не завезти — проект поставлен на паузу, оборудование лежит на складах. Мы ведём переговоры, чтобы этот проект реанимировать».

По информации портала «Агроинвестор», проект оценивается в 24,5 млрд рублей и является самым крупным проектом «ЭкоНива-АПК Холдинг» в России. В августе 2022 года сообщалось, что для завода на 90% изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование.

Глава региона подчеркнул, что инвестиции в АПК продолжаются. Ряд средних проектов реализуется до конца 2022 года.

«Это Толмачёвский молочный завод, в который вложено более 1 млрд инвестиций. Он будет перерабатывать 14,6 тысяч тонн молока в год. Коченёвский молкомбинат с мощностью производства сыров 4500 тонн в год. Объём инвестиций в это проект – почти полмиллиарда рублей. Реконструкция элеваторного комплекса— тоже очень большой проект в Купино. ООО «Метелица» направило почти 2,5 млрд рублей инвестиций», — рассказал Травников «Сиб.фм групп».

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