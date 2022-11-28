Депутат красноярского Заксобрания предстанет перед судом за небрежное хранение оружия

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о небрежном хранении оружия в отношении 47-летнего жителя региона. По данным местных СМИ, ссылающихся на собственные источники, речь идёт о депутате краевого парламента, также возглавляющем аграрный холдинг Goldman Group, Романе Гольдмане.

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 224 УК РФ – «небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлёкшее смерть человека», сообщили в СУ СКР по Красноярскому краю 28 ноября.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил сохранность, безопасность и соблюдение условий хранения своего охотничьего гладкоствольного ружья «Сайга-410К» и патронов к нему, оставив их в доступном для посторонних месте. В результате оружие с патронами похитил 24-летний рабочий заимки, принадлежащей депутату, и ранил другого, 43-летнего рабочего. Последний скрылся у 71-летнего владельца соседней заимки, который, в свою очередь, защищаясь от похитителя ружья, пристрелил 24-летнего мужчину из карабина «Мосина».

По факту трагического инцидента возбуждён ряд уголовных дел, фигурантом одного из них стал Роман Гольдман. В качестве меры пресечения ему был назначен запрет определённых действий. Свою вину депутат не признаёт. По данным пресс-службы Goldman Group, по этому делу Гольдман изначально проходил в качестве потерпевшего.

Goldman Group, генеральным директором которого является Роман Гольдман, – многопрофильный промышленный холдинг, созданный в 1999 году. В его состав входят нефтяная компания «Сангилен», агропромышленное объединение «Агроэлита» и сеть розничных магазинов «Мясничий», которые специализируются на оптово-розничной поставке нефтепродуктов, производстве и продаже зерна, оптовой и розничной торговле мясом.

Роман Гольдман избирается в Законодательное собрание Красноярского края с 2011 года. Входит в состав комитетов по делам села и агропромышленной политики и по бюджету и экономической политике.

Ранее также сообщалось о том, что экс-депутата красноярского горсовета Аркадия Волкова, обвинённого в мошенничестве и взяточничестве, решили выпустить по УДО.