Сибирское предприятие получит 11,5 млн из федерального бюджета на роботизацию

Кемеровское предприятие по изготовлению металлических изделий выиграло грант в размере 11,5 млн рублей на роботизацию сварочной линии. Ранее генеральный директор компании возглавлял региональное отделение общероссийского народного фронта (ОНФ).

Кузбасское предприятие ООО «Эколофт» выиграло 11,5 млн рублей грантовой поддержки в рамках конкурса «Цифровизация-Цифровые технологии» (очередь I). Предприятие направит деньги на закупку и внедрение отечественного программного обеспечения для роботизации сварочной линии. Сварочное оборудование ООО «Эколофт» закупило само.

«Новую линию, согласно условиям получения гранта, запустят в течение полугода. Реализация проекта позволит повысить производительность труда, качество сварного шва и выпускаемых изделий в целом, сократить себестоимость конечной продукции, а также увеличить выручку», — говорится в релизе областного правительства.

Всего на конкурс по цифровизации поступило 110 заявок из 35 субъектов Российской Федерации на общую сумму более 1,5 млрд рублей. На сегодня рекомендовано к получению финансирования 36 заявок на почти 500 млн рублей.

По данным Rusprofile, в 2021 году выручка ООО «Эколофт» составила 38 млн рублей, прибыль — 32 млн рублей. С 2019 года генеральным директором ООО «Эколофт» является Илья Черданцев. До 15 декабря 2021 года Черданцев возглавлял кузбасское отделение ОНФ. Металлические изделия, произведенные предприятием, использованы при реконструкции кемеровской набережной и других общественных объектов.