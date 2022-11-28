Сибирское предприятие получит 11,5 млн из федерального бюджета на роботизацию

Алёна Золотова
 
Сибирское предприятие получит 11,5 млн из федерального бюджета на роботизацию
Фото правительства Кемеровской области

Кемеровское предприятие по изготовлению металлических изделий выиграло грант в размере 11,5 млн рублей на роботизацию сварочной линии. Ранее генеральный директор компании возглавлял региональное отделение общероссийского народного фронта (ОНФ).

Кузбасское предприятие ООО «Эколофт» выиграло 11,5 млн рублей грантовой поддержки в рамках конкурса «Цифровизация-Цифровые технологии» (очередь I). Предприятие направит деньги на закупку и внедрение отечественного программного обеспечения для роботизации сварочной линии. Сварочное оборудование ООО «Эколофт» закупило само. 

«Новую линию, согласно условиям получения гранта, запустят в течение полугода. Реализация проекта позволит повысить производительность труда, качество сварного шва и выпускаемых изделий в целом, сократить себестоимость конечной продукции, а также увеличить выручку», — говорится в релизе областного правительства.

Всего на конкурс по цифровизации поступило 110 заявок из 35 субъектов Российской Федерации на общую сумму более 1,5 млрд рублей. На сегодня рекомендовано к получению финансирования 36 заявок на почти 500 млн рублей.

По данным Rusprofile, в 2021 году выручка ООО «Эколофт» составила 38 млн рублей, прибыль — 32 млн рублей. С 2019 года генеральным директором ООО «Эколофт» является Илья Черданцев. До 15 декабря 2021 года Черданцев возглавлял кузбасское отделение ОНФ. Металлические изделия, произведенные предприятием, использованы при реконструкции кемеровской набережной и других общественных объектов.

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