Перевозки РЖД через Новосибирскую область увеличатся за счет проекта ЕЭС

Проект по электроснабжению направления Кузбасс — Дальний Восток будет способствовать росту объема грузоперевозок ОАО «РЖД». В географию проекта в том числе включена Новосибирская область.

23-24 ноября состоялся XIII Сибирский энергетический форум. На этом мероприятии директор филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) Владимир Райлян заявил, что в рамках проекта «Схема внешнего электроснабжения направления Кузбасс – Дальний Восток на период до 2025 года» будут увеличены грузоперевозки ОАО «РЖД» по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям в направлении от Кемеровской области на Дальний Восток. Частично грузопоток будет через Новосибирскую область.

Райлян отметил, что в планах проекта предусмотрен ввод в работу объектов ПАО «НК «Роснефть» в Ванкорском энергорайоне энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва. Также, по словам директора красноярского РДУ, региональное отделение готовится к принятию функций по управлению Норильско-Таймырской энергосистемой с 1 января 2024 года.

Также Владимир Райлян представил новую систему планирования, вводимую в электроэнергетической отрасли в соответствии с принятыми в июне 2022 года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

«Формирование схемы и программы развития электроэнергетических систем России предусматривает выявление дефицита электроэнергии и мощности в ЕЭС России и в регионах, а затем – определение состава объектов генерации и электрической сети для обеспечения прогнозируемой потребности. Планирование мероприятий по развитию электрической сети будет базироваться на подтвержденных планах по технологическому присоединению с учетом технологически необходимой генерации», — говорится в релизе СО ЕЭС.

Напомним, что ранее в правительстве Кемеровской области заявили, что РЖД на 2023 год не может предложить необходимое количество грузоперевозок для вывоза угля из страны. По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, это ставит под угрозу выполнение поручений президента.