Как депутаты ГД от СФО голосовали по резонансным законопроектам прошлой недели?

Как проявила себя думская группа от Сибирского федерального округа и позиции в голосовании депутатов по громким инициативам – в новой сводке «Континента Сибирь»
- Официально пропустил пленарную неделю Сергей Сокол («ЕР», Хакасия), – участвует в спецоперации в «депутатском» подразделении (не был в ГД с 17 октября). Остаются на больничном Олег Матвейчев («ЕР», Кузбасс, Томская область) с начала осеннего сезона, Артур Чилингаров («ЕР», Тыва, Хакасия, Красноярский край) – с начала октября. Не все парламентарии, чьё присутствие зафиксировано электронной системой ГД, на самом деле были в стенах думы: некоторых парламентариев перед началом сессии регистрируют коллеги или помощники, что может отражаться и на результатах голосования.
- 24 ноября в окончательном чтении ГД приняла законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Помимо членов фракции «ЕР» Олега Матвейчева, Сергея Сокола и Артура Чилингарова в этот день официально отсутствовали и не голосовали члены фракции «СРПЗП» Александр Аксёненко (Новосибирская область) и Александр Терентьев (Алтайский край, Новосибирская область, Тыва, Красноярский край). Член КПРФ Михаил Щапов (Иркутская область), согласно думской электронной системе, был на месте, но голосование по инициативе тоже пропустил. Кнопку «против» не нажимал никто в ГД.
- 24 ноября ГД приняла в окончательном чтении законопроект, который с 1 декабря запрещает «иноагентам» работать в школе и в госВУЗах, устраиваться на государственную и муниципальную службу, им нет доступа к госзакупкам и организации митингов. Помимо отсутствующих членов фракции «ЕР» Олега Матвейчева, Сергея Сокола и Артура Чилингарова и представителей «СРПЗП» Александра Аксёненко и Александра Терентьева не голосовали справедливоросс Александр Ремезков (Омская область), а также «Новые люди» Георгий Арапов (Иркутская область, Красноярский край, Алтайский край) и Максим Гулин (Томская и Новосибирская области). «Против» нажала группа КПРФ от СФО. Хотя их коллега Николай Харитонов (в прошлом избирался от Новосибирской области, в нынешний созыв шёл по федеральному списку КПРФ) нажимал «ЗА», как и представители «ЕР», ЛДПР и часть справедливороссов, в том числе Николай Новичков (Кузбасс, Томская область) и Геннадий Семигин (Хакасия).
- Антон Горелкин («ЕР», Кузбасс) заявил РИА Новостям, что образовательным организациям следует прекратить принимать работы от учеников, если они ссылаются на статьи электронной энциклопедии в «Википедии».
- Дмитрий Исламов («ЕР», Кузбасс) сообщил, что направил на согласование в правительство РФ разработанный им законопроект об освобождении от налога на прибыль компаний, которые займутся добычей и переработкой метана, пишет новокузнецкий портал «Волость».